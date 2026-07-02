Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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02.07.2026 09:15:00
This Once-Booming Stock Is Down 78% From Its All-Time High. Here's 1 Reason to Consider Buying Now.
Even in what appears to be a frothy market environment, investors can find beaten-down stocks to analyze. For instance, shares in this apparel company recently traded at a gut-wrenching 78% off their record from December 2023 (as of June 29).But it wasn't always this way. This consumer discretionary stock soared 321% in the five-year run leading up to that peak.Here's one reason you might want to consider buying shares today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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