Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
|
20.02.2026 22:26:00
This once-hot cancer-detection company’s stock got cut in half after a failed trial
Grail’s stock was the Nasdaq’s biggest loser Friday, after a key trial of its Galleri early-detection cancer test failed to meet its primary endpoint.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!