Duolingo Aktie
WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068
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26.04.2026 13:31:00
This Once-Loved Growth Stock Is Down Hard From Its Highs -- Is Duolingo the Best Bargain of 2026?
Language-learning pioneer Duolingo (NASDAQ: DUOL) was a hot ticket a year ago. On May 14, 2025, the stock had tripled in 52 weeks. The green owl could do no wrong.But that turned out to be Duolingo's all-time peak, followed by a grueling downturn. Amid the rise of so-called vibe coding and the DeepSeek large language model (LLM), Duolingo investors saw new AI-powered threats. At the same time, Duolingo's management said it would prioritize user growth over profits for a while. That sounded scary to many profit-craving investors.As of April 22, 2026, the stock has lost 80% of its May 2025 value. And if you're a long-term investor, it just might be the best bargain on the market today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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25.02.26
|Ausblick: Duolingo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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04.11.25
|Ausblick: Duolingo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Duolingo Inc
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