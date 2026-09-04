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04.09.2026 14:18:00
This Overlooked Dividend ETF Could Set You Up for Decades of Passive Income. Here's How.
If you're years or even decades away from retirement, using your portfolio to generate dividend income might not be a priority. But dividend stocks still deserve consideration as part of a broader long-term portfolio allocation.You don't necessarily want to reach for ultra-high yields, but capturing something in the 3% range built on a portfolio of durable, high-quality companies is easily doable.With the Fidelity High Dividend ETF (NYSEMKT: FDVV), you get an impressive growth component on top of it.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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