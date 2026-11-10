Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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10.11.2026 17:17:00
This Overlooked ETF Is Quietly Giving the S&P 500 a Run for Its Money
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is the most-followed stock market index by a wide margin, and it has a lot to like. It's a hands-off one-stop shop that has consistently delivered impressive long-term returns. This year, the index is up 7.8% through Nov. 6, which is a step back from its huge gains over the past three years, but still not too shabby.
While the S&P 500 gets a lot of attention (both good and bad), many ETFs have overperformed but slipped under the radar as investors focus on the current artificial intelligence boom and the companies driving it. One is the Vanguard Russell 2000 ETF (NASDAQ: VTWO), which is up 12.5% so far this year with momentum on its side.
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