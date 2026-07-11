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11.07.2026 08:45:00
This Overlooked Investment Could Set You Up for Life. Here's How.
The main goal of investing is simple: Put your money to work and let it (hopefully) make money for you. And while there are no guarantees in the stock market, doing so has been proven much easier than many people may assume. Instead of investing in individual companies hoping to find the "next big thing," consistently investing in a broad exchange-traded fund (ETF) is simpler and just as effective in many cases.The most common ETF people invest in is an S&P 500 ETF. The Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEMKT: VTI) is often overlooked, yet it produces strong long-term returns. If you're looking to set yourself up for life, look no further; it can do the trick.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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