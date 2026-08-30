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30.08.2026 15:30:00
This Overlooked Small-Cap ETF Has Crushed the S&P 500 in 2026. Is It Still a Buy Right Now?
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has had a good year, up nearly 13% through Aug. 27. That's above its long-term average, and if it continues through the year, it'll be its fourth consecutive year of double-digit returns.Although much attention is given to the S&P 500, the iShares Russell 2000 ETF (NYSEMKT: IWM), which mirrors the Russell 2000 index, has slipped under the radar while returning 21.5% this year. It's off to its best start since 2021, but that doesn't mean the momentum is stopping. Investors still have time to add it to their portfolios.What the S&P 500 is to large-cap stocks, the Russell is to small-cap stocks. IWM holds 1,962 small-cap stocks covering all 11 major U.S. sectors. Here is how the distribution compares to the S&P 500:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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