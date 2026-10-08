Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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08.10.2026 14:29:13
This Palantir Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday
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08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
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08.10.26
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08.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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05.10.26
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01.10.26
|Burnham searches for UK alternative to Palantir (Financial Times)
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23.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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23.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
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23.09.26
|Schwache Performance in New York: So performt der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.