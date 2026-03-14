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WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037

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14.03.2026 21:45:00

This Passed-Over Stock, 55% Off of Its All-Time High, Is Crushing the Market This Year. Is It the Ultimate Contrarian Stock to Buy Now?

The S&P 500 hasn't moved much this year after three years of double-digit gains. It's less than three months into 2026, so investors shouldn't worry at this point. However, there's going to be a year where things go south -- and it could be this one.In the meantime, any stock that's gaining this year is more or less beating the market. And there's at least one surprise -- Target (NYSE: TGT) -- which has been losing value for years and is 55% off its highs but is up 22% year to date.Is Target back in action? Or is this a short-term movement that's not going to last?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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