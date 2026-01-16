|
16.01.2026 04:46:47
This Payments Stock Is Down 24% but One Value Fund Just Lifted Its Bet on Shares to $15 Million
On Tuesday, New York-based Value Holdings Management disclosed a buy of 98,289 shares of Euronet Worldwide (NASDAQ:EEFT), an estimated $7.66 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing released Wednesday, Value Holdings Management increased its stake in Euronet Worldwide (NASDAQ:EEFT) by 98,289 shares during the fourth quarter. The estimated transaction value, calculated using the average closing price for the quarter, was $7.66 million. The quarter-end value of the position rose by $6.33 million, reflecting both the additional shares and market price changes.The buy brings the Euronet Worldwide position to 2.5% of the fund's 13F reportable AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.