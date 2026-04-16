Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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16.04.2026 16:46:41
This PayPal Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Thursday
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Nachrichten zu eBay Inc.
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10.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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06.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels im Aufwind (finanzen.at)
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06.04.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zeigt sich fester (finanzen.at)
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06.04.26
|Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
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06.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Montagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
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03.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätte eine Investition in eBay von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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27.03.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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20.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu eBay Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|72 525,00
|-1,56%
|eBay Inc.
|86,55
|2,05%
|PayPal Inc
|42,29
|0,69%
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Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.