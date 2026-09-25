Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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25.09.2026 14:44:00
This Perennial Winner Is Down 20% From Its All-Time High. History Says It Can Double in the Next 5 Years.
The broad S&P 500 index has performed well in 2026. But that doesn't mean all companies have benefited from the overall market's rise.
Take a look at O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY), a leading aftermarket automotive parts retailer. Its shares have climbed 106% in the past five years (as of Sept. 24). However, they currently trade 20% below the peak established in September 2025.
That dip is your opportunity to add a proven winner to your portfolio. History says now is a great time to buy this stock, as it's poised to double in the next five years.
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