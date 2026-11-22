Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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22.11.2026 11:07:02
This Pipeline Partnership Raised Its Payout by 12.5% for the Third Straight Year. Here’s How Much Longer It Can Keep That Up.
MPLX (NYSE:MPLX), a midstream company spun off from Marathon Petroleum (NYSE:MPC) in 2012, operates over 10,000 miles of crude oil and light-product pipelines in 14 states. It pays a forward yield of 8.9%, and it's raised its annual payout by 12.5% for three consecutive years.
Image source: Getty Images.
MPLX is a master limited partnership (MLP) that passes its taxable income through to investors rather than paying federal corporate income tax. These distributions are often treated in part as a return of capital, which reduces an investor's cost basis and defers their taxes until the position is sold. That structure can be more tax-efficient than earning dividends from traditional corporations, but it requires investors to report an additional K-1 tax form every year.
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