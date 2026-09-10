|
10.09.2026 20:15:00
This Pipeline Stock Has Raised Its Dividend for 31 Straight Years. Almost Nobody Talks About It.
Enbridge (NYSE: ENB), the Canadian midstream company that operates over 70,000 miles of pipelines and smaller feeder lines in North America, usually doesn't attract as much attention as U.S. pipeline operators like Kinder Morgan (NYSE: KMI) and Energy Transfer (NYSE: ET).
However, Enbridge has raised its dividend annually for 31 consecutive years. By comparison, Kinder Morgan and Energy Transfer have only raised their payouts annually for nine and four consecutive years, respectively. Enbridge also pays a high forward yield of 5.6%.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.