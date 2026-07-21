Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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21.07.2026 12:45:00
This Pipeline Stock Pays a 5% Yield -- Here Are 2 More Like It
The energy sector is ripe with interesting dividend opportunities. Still, experienced investors know that high-yield pipeline stocks are among the best places to be for dependable midstream energy income.Due to perceived safety and familiarity, income-hungry market participants perusing the midstream often embrace large-cap names, including the three E's: Enbridge (NYSE: ENB), Energy Transfer, and Enterprise Products Partners. Focusing on the $123.2 billion Enbridge for a moment, investors' adulation for that pipeline giant is understandable. It's a large-cap stock with a dividend yield of 4.9%.These pipeline stocks sport impressive dividend yields. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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