Here Aktie

Here für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.07.2026 12:45:00

This Pipeline Stock Pays a 5% Yield -- Here Are 2 More Like It

The energy sector is ripe with interesting dividend opportunities. Still, experienced investors know that high-yield pipeline stocks are among the best places to be for dependable midstream energy income.Due to perceived safety and familiarity, income-hungry market participants perusing the midstream often embrace large-cap names, including the three E's: Enbridge (NYSE: ENB), Energy Transfer, and Enterprise Products Partners. Focusing on the $123.2 billion Enbridge for a moment, investors' adulation for that pipeline giant is understandable. It's a large-cap stock with a dividend yield of 4.9%.These pipeline stocks sport impressive dividend yields. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Here

mehr Nachrichten