Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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16.07.2026 00:10:00
This powerful stock-market momentum trade has hit a wall after seeing biggest unwind since 2001
So far, the selloff hasn’t done much to dent the S&P 500, as other stocks and sectors have picked up the slackWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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