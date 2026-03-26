Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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26.03.2026 17:15:00
This Previously Down-on-Its-Luck Stock Has Been Quietly Outperforming the Market. Time to Buy?
The S&P 500 has been on rocky ground over the past several weeks, upset by a variety of concerns -- from worries about the war in Iran to concerns about the U.S. economy and questions about the massive levels of corporate spending on artificial intelligence (AI). All of these elements have weighed on the benchmark and on many stocks.But some stocks have stood out as winners during this time of uncertainty. One in particular may surprise you as it's struggled in recent years. Revenue growth stalled, the company's sense of direction seemed unclear, and the stock performance reflected this -- it sank 38% over five years. Today, though, this consumer goods player is not only delivering gains but may also be on the path to recovery and growth. Let's take a close look at this previously down-on-its-luck stock that's been quietly outperforming the market and consider whether it's a buy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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