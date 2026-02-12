Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
12.02.2026 17:04:00
This quantum stock is falling, as the path to success looks very expensive
Rigetti’s stock was extending its recent sharp selloff after a TD Cowen analyst backed away from a bullish call.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
