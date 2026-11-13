Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
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13.11.2026 14:15:02
This Quip Attributed to Former Berkshire Hathaway CEO Warren Buffett Is Useful When Thinking About Nvidia's Future
Nvidia (NASDAQ:NVDA) is in a bit of a mess right now. Jensen Huang stepped down as president, chief executive officer, and a member of the board this week after reports of extramarital affairs surfaced, including one with an alleged Chinese spy. Some people view Huang as one of the primary reasons for investing in Nvidia stock.
However, there’s one investing gem attributed to one legendary CEO that is useful to ponder at this time. Former Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA) (NYSE:BRKB) CEO Warren Buffett has denied he ever said it, but he’s often credited with saying that it can make sense to invest in companies that a “ham sandwich” could lead, meaning partly that their success isn’t tied to any one person.
Jensen Huang. Image source: Getty Images.
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