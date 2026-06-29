The Market Aktie

The Market für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037

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29.06.2026 21:35:00

This rare, widening gap between Big Tech and semiconductor stocks is flashing a warning for the broader market

Semiconductor stocks have surged more than 80% this year, riding a wave of AI demand from the “Magnificent Seven.” Meanwhile, the companies writing those checks find themselves in correction territory.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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