The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
29.06.2026 21:35:00
This rare, widening gap between Big Tech and semiconductor stocks is flashing a warning for the broader market
Semiconductor stocks have surged more than 80% this year, riding a wave of AI demand from the “Magnificent Seven.” Meanwhile, the companies writing those checks find themselves in correction territory.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Market Limited Registered Shs
|
25.06.26
|Beating the market is even harder than you think (Financial Times)
|
24.05.26
|Why IPO mania could signal top of the market (Financial Times)
|
24.05.26