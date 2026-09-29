Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
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29.09.2026 12:45:00
This Rare-Earth Stock Trading Under $40 Could Be the Reshoring Trade's Best-Kept Secret
When President Donald Trump returned to the Oval Office in 2025, he made strengthening America's rare-earth element supply a priority to help free it from China's dominance. After he signed executive orders to that effect, investors began showing much greater interest in mining the market for the most compelling rare-earth opportunities.
Identifying which tickers provide the best investment opportunities can be tricky. Fortunately, there's one option that is a clear winner for those who seek a rare-earth investment that avoids exposure to China.
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