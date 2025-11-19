Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
|
19.11.2025 06:00:18
This rare Fabergé egg was thought lost for decades — now it could break auction records
Christie’s is offering “The Winter Egg” of 1913, carved out of fragile rock crystal for the Romanovs, for more than £20mnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!