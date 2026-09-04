Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
|
04.09.2026 13:45:00
This Rare Market Warning Signal Has Flashed Only 2 Times Before. History Says This Comes Next.
The market just seems to keep going up, up, up. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has risen by 11.5% so far this year. That's on top of a 16.4% gain last year, the 23.3% gain in 2024, and the 24.2% gain in 2023. But investors are getting nervous that it may not last.According to the American Institute of Individual Investors' weekly sentiment survey, 44.4% of individual investors expect the market to fall over the next six months. That's much higher than the historical average of 31.5%. There's another major warning signal for investors that has only occurred twice before. Both times, it preceded a huge market crash. Here's what to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rare Holdings Ltd.
Analysen zu Rare Holdings Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.