Rare Holdings Aktie

Rare Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: ZAE000092714

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04.09.2026 13:45:00

This Rare Market Warning Signal Has Flashed Only 2 Times Before. History Says This Comes Next.

The market just seems to keep going up, up, up. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has risen by 11.5% so far this year. That's on top of a 16.4% gain last year, the 23.3% gain in 2024, and the 24.2% gain in 2023. But investors are getting nervous that it may not last.According to the American Institute of Individual Investors' weekly sentiment survey, 44.4% of individual investors expect the market to fall over the next six months. That's much higher than the historical average of 31.5%. There's another major warning signal for investors that has only occurred twice before. Both times, it preceded a huge market crash. Here's what to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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