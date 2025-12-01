Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
01.12.2025 08:36:00
This Real Estate Stock Is Yielding 14.6%!
When evaluating dividend yields, I generally consider a sustainable 3% yield to be very solid. When I recently saw Dynex Capital's (NYSE: DX) massive 14.6% trailing 12-month dividend yield, I was skeptical, to put it mildly.However, the company has been making consistent monthly dividend payments dating all the way back to 2008, although the dividend has fluctuated a bit. Still, with a yield as high as this, a little fluctuation is OK as long as the company consistently makes dividend payments.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
