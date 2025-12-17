|
17.12.2025 22:50:55
This REIT Is Down 60% Since 2006, but a $9.2 Million Bet Says There’s Still Value
New York City-based DSC Meridian Capital initiated a new position in Elme Communities (NYSE:ELME), acquiring 543,081 shares valued at approximately $9.2 million, according to a November 14 SEC filing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 14, DSC Meridian Capital LP reported a new position in Elme Communities (NYSE:ELME). The fund acquired 543,081 shares during the third quarter, with the position valued at $9.2 million as of September 30. This addition brought the fund’s total number of reportable positions to 11.This new position represents 1.9% of DSC Meridian Capital's $493 million in reportable U.S. equity AUM as of September 30.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX schließt etwas höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag leicht aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notiert teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.