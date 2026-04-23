The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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23.04.2026 14:30:00
This Resilient Dividend Stock Is Outperforming the Market in 2026, and It Still Looks Like a Buy
Oneok (NYSE: OKE) is one of the more resilient dividend stocks in the energy sector. The energy midstream company has delivered over a quarter-century of dividend stability and growth. It currently offers a dividend yield of more than 5%. The pipeline company is off to a strong start this year, rallying about 15% and outpacing the S&P 500's 3% gain. Despite that surge, Oneok still looks like a buy. Here's why. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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