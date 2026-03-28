Costco Wholesale Aktie

Costco Wholesale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

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28.03.2026 16:15:00

This Retail Giant Is Trading for Half the Price of Walmart and Nearly One-Third the Price of Costco, but Growing 3 Times as Fast

Walmart (NASDAQ: WMT) and Costco (NASDAQ: COST) have started 2026 by building on their strong results of the last few years. Costco shares are up more than 9%, and Walmart is up more than 12% year to date, while the S&P 500 is down for the year.Both companies have benefited from strong financial results driven by their e-commerce operations and by a macroeconomic environment that has driven consumers to seek value.While Walmart and Costco might offer great values for their shoppers, investors might not see as much value in their stocks. The market may have gotten ahead of the retailers' financial performance over the past few years, bidding up their stock prices and increasing their valuations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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