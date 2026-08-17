Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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17.08.2026 19:37:54
This Retail Stock May Be an Even Better Buy Than Walmart and Costco Right Now
Investors may be making a big mistake. Costco Wholesale (NASDAQ: COST) and Walmart (NASDAQ: WMT) are great companies. They deliver strong results and have plenty of growth opportunities ahead. But that doesn't mean their stocks are good buys at current price points; paying 40 times earnings or more for companies growing in the single digits can be dangerous, as these are the types of investments that can be vulnerable to significant corrections later on.Instead, there may be an even better opportunity in the retail space: TJX Companies (NYSE: TJX). The stock hasn't been doing well this year, but with a more modest valuation, it's a more attractive buy than both Costco and Walmart. Here's a closer look at its business and why growth investors shouldn't overlook it.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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