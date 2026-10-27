This Rock-Solid Dividend ETF Could Be a Better Option Than Tracking the S&P 500

Are you looking for a safer way to invest in the stock market right now than just tracking the S&P 500? There are thousands of exchange-traded funds (ETFs) to choose from, and an ideal one to consider today is the Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT:SCHD).

While tracking the S&P 500 has historically been a good long-term option for investors, with significant exposure to the tech sector, it may not be ideal these days. The Schwab fund, however, which focuses on quality dividend stocks, may be a more suitable option for most investors. Here's why.

Image source: Getty Images.

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