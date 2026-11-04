Roku Aktie
WKN DE: A2DW4X / ISIN: US77543R1023
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04.11.2026 16:36:57
This Roku Analyst Is No Longer Bullish Even After Strong Q3 Beat, Adjusted EBITDA Doubling
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Nachrichten zu Roku Inc.
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15.06.26
|Roku-Aktie legt nach Übernahmeangebot von Fox zeitweise deutlich zu (finanzen.at)
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15.06.26
|Fox to acquire streaming platform Roku for $22bn (Financial Times)
Analysen zu Roku Inc.
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