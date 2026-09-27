Protect Pharmaceutical Aktie

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WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080

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27.09.2026 13:19:00

This S&P 500 ETF Could Help Protect You Against One of the Stock Market's Biggest Risks Right Now

The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is one of the best ways for the everyday investor to invest in the stock market. It covers a lot of ground, has blue chip stocks, is cheap, and has proven results. It's been one of the surest ways to build wealth over time, and that's unlikely to change anytime soon.

That said, the current makeup of the S&P 500 looks a lot different than it has historically. While it's still producing good returns, it's fair to wonder whether it's time to look at a different variation of the S&P 500, like the Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (NYSEMKT: RSP). If the goal is protecting yourself against one of the market's biggest risks right now, I say it is.

Image source: Getty Images.

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