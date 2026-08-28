28.08.2026 12:45:00

This S&P 500 ETF Is Outperforming the Index So Far in 2026. Here's How It's Doing It and Why You Should Consider It for Your Portfolio.

The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is, perhaps, the most closely followed stock index in financial markets. It's often used as a benchmark for investors, particularly those focused on large-cap U.S. stocks. So, it might be surprising to find that an exchange-traded fund (ETF) that invests in the exact same stocks that comprise the S&P 500 index is actually performing better than the index itself.The Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (NYSEMKT: RSP) has gained 16% year to date as of this writing. By comparison, the S&P 500 is up 13%. Here's why the ETF is outperforming and, more importantly, why it could continue to do so.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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