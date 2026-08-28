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28.08.2026 12:45:00
This S&P 500 ETF Is Outperforming the Index So Far in 2026. Here's How It's Doing It and Why You Should Consider It for Your Portfolio.
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is, perhaps, the most closely followed stock index in financial markets. It's often used as a benchmark for investors, particularly those focused on large-cap U.S. stocks. So, it might be surprising to find that an exchange-traded fund (ETF) that invests in the exact same stocks that comprise the S&P 500 index is actually performing better than the index itself.The Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (NYSEMKT: RSP) has gained 16% year to date as of this writing. By comparison, the S&P 500 is up 13%. Here's why the ETF is outperforming and, more importantly, why it could continue to do so.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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