Many tech stocks have been falling sharply this month, as concerns about rising interest rates and the fallout from the Nvidia scandal, which has resulted in Jensen Huang leaving his position as the company's CEO and president, have weighed on the markets, with tech feeling the worst of it.

But one tech stock that has been surging of late is AppLovin (NASDAQ:APP). While it's been struggling for much of the year, since November, it's rallied more than 70%. It's an important reminder of why buying beaten-down growth stocks with strong fundamentals can sometimes yield fantastic returns.

Image source: Getty Images.

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