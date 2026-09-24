Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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24.09.2026 09:55:00
This Semiconductor Stock Could Be a Better Way to Invest in AI and Satellites Than SpaceX
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), better known as SpaceX, is working to upend the AI and communications industries.
Not only is the company led by Elon Musk deploying gigawatts of AI servers in its massive data centers, but it also plans to launch orbital data centers as soon as next year. Meanwhile, management is already planning to launch tens of thousands more low earth orbit satellites for its Starlink internet service.
But SpaceX is just one way to invest in the growth of AI and satellite connectivity. A better option may be investing in a small chipmaker that stands to benefit from the growth of both industries, regardless of whether SpaceX is the company to bring us into the next frontier of either.
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Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|333,70
|0,35%
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