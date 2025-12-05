:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
This Semiconductor Stock Is Up 165% in 2025. 1 Reason This Could Be Just the Beginning.
Shares of Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS) have more than doubled year to date to $9.45 at the time of writing. They were up 165% for the year as of Thursday's market close. This performance is despite the company reporting a sharp fall in revenue in the recent quarter. However, Navitas' long-term prospects are improving following a recent partnership with Nvidia.Image source: Getty Images.Nvidia recently named Navitas as a power semiconductor partner for building next-generation data centers. The partnership with the leader in artificial intelligence (AI) chips validates Navitas' leadership in specialized products, such as Gallium Nitride (GaN) power integrated circuits, used for power conversion and control.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
