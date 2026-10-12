Citizen Holdings Aktie
WKN DE: A2PWJ9 / ISIN: US1729891051
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12.10.2026 10:01:00
This Senior Citizen Group Says the Social Security COLA Will Be 3.5% in 2027. How Close Was Its Prediction Last Year?
American retirees have been on COLA watch for a long time, with many seniors eager to find out how big their benefits increase will be for 2027.
Social Security cost-of-living adjustments (COLAs) are important to seniors because many rely on these changes to their benefits to help them maintain buying power. While COLAs don't happen every year, they occur in most years in order to help ensure Social Security's value doesn't decline as prices increase over time.
The official COLA announcement will happen on Oct. 14 this year, but senior advocacy groups have already been predicting the COLA based on available data. Let's take a look at what one group is projecting for the 2027 change to Social Security, as well as how accurate its predictions have been in the past.
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