SentinelOn a Aktie
WKN DE: A3CTJC / ISIN: US81730H1095
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08.08.2026 22:12:29
This SentinelOne Executive Holds $15 Million in Stock Ahead of Earnings. Here's What to Know
Ana G. Pinczuk, president of product & technology at SentinelOne, Inc. (NYSE:S), sold 6,230 shares of Class A Common Stock on August 6, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($20.09); post-transaction value based on the August 6 market close ($20.76).SentinelOne is a global cybersecurity infrastructure software company with approximately 3,000 employees headquartered in Mountain View, California. The company has achieved $1.0 billion in TTM revenue while building a unified security platform that consolidates multiple protective functions into a single AI-powered system, differentiating itself in the competitive extended detection and response market. With a market capitalization of $7.2 billion and year-over-year share price appreciation of over 20%, SentinelOne demonstrates investor confidence in its platform consolidation strategy and market expansion potential.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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