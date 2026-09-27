Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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27.09.2026 07:40:03

This Simple Stock Market Strategy Has Produced 13% More Return With 27% Less Volatility

One of the generally accepted rules of investing is that to capture higher return potential, you need to take on more risk.

Tech stocks, for example, usually come with more volatility, but they've delivered market-beating returns over the past few years. Consumer staples stocks, on the other hand, are more defensive but often lag the market.

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