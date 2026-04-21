Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
21.04.2026 20:18:00
This Single Investment Gives Investors Exposure to SpaceX and Anthropic
Several big-name companies are still privately held, meaning that retail investors can't put their money into them directly. The biggest, which is planning on going public in the near future, is SpaceX. Based on what we know about its initial public offering (IPO) plans, its market cap is estimated to be more than $1 trillion, so its early investors are poised to profit handsomely from their stakes.Another popular market segment is generative artificial intelligence (AI). Companies like OpenAI and Anthropic are generating a ton of buzz, but small investors can't invest in them, either. However, there's a way to gain some exposure to both SpaceX and Anthropic through a single investment right now.How? By investing in Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
23.04.26
|Tesla-Aktie trotzdem mit Abschiägen: E-Autobauer überzeugt bei Umsatz umd Ergebnis (finanzen.at)
|
23.04.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
23.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 klettert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
23.04.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
23.04.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
23.04.26
|ROUNDUP: Tesla mit mehr Umsatz und Gewinn - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
23.04.26
|Tesla will Mitarbeiterzahl in deutschem Werk aufstocken (dpa-AFX)
Analysen zu Tesla
|07:43
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|23.04.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:43
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|23.04.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07:43
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|23.04.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|321,30
|0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg: ATX startet schwächer -- DAX fester -- Asiens Börsen überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt notiert im Freitagshandel leichter, während der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot.