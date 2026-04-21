Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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21.04.2026 20:18:00

This Single Investment Gives Investors Exposure to SpaceX and Anthropic

Several big-name companies are still privately held, meaning that retail investors can't put their money into them directly. The biggest, which is planning on going public in the near future, is SpaceX. Based on what we know about its initial public offering (IPO) plans, its market cap is estimated to be more than $1 trillion, so its early investors are poised to profit handsomely from their stakes.Another popular market segment is generative artificial intelligence (AI). Companies like OpenAI and Anthropic are generating a ton of buzz, but small investors can't invest in them, either. However, there's a way to gain some exposure to both SpaceX and Anthropic through a single investment right now.How? By investing in Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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