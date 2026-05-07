07.05.2026 09:05:00

This Small‑Cap Sports‑Data Stock Has a Strong Buy Rating and 100%+ Upside Targets -- Without Ever Placing a Single Polymarket Bet

Sports betting has seen significant growth in recent years. Now, the newest iteration of online betting is emerging, with prediction markets like Kalshi opening up new avenues for individuals to trade on sporting events, and even political and economic decisions. It is another iteration of financial markets, though it currently operates in a legal gray area.It is hard to predict exactly which platforms will win the most customers in prediction markets, sports betting, and other trading platforms that pop up in the years ahead. But there is one data provider that should win regardless of who comes out ahead: Genius Sports (NYSE: GENI).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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