|
01.11.2025 16:58:32
This Small-Cap Fund Just Bet $7 Million on Root’s Comeback
California-based Palisades Investment Partners disclosed a new position in Root (NASDAQ:ROOT) valued at $7.3 million as of September 30, according to an SEC filing released Thursday.On Thursday, Palisades Investment Partners reported a new stake in Root, acquiring 81,716 shares in the third quarter. The position, valued at $7.3 million as of September 30, was disclosed in a Form 13F filed with the U.S. Securities and Exchange Commission. The addition brings the fund’s total reportable U.S. equity holdings to 49 positions.This move marks a new position for the fund, with Root representing 2.9% of reportable assets under management as of September 30.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.