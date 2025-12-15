|
15.12.2025 19:15:08
This Smart Home Stock Just Drew a $42 Million Institutional Bet — Should Long-Term Investors Follow?
Dallas-based Permian Investment Partners initiated a new position in Resideo Technologies (REZI), adding 965,936 shares valued at approximately $41.7 million, according to a November 14 SEC filing.Permian Investment Partners disclosed a new equity stake in Resideo Technologies (NYSE:REZI) in its quarterly portfolio update filed with the Securities and Exchange Commission (SEC) on November 14. The fund reported acquiring 965,936 shares with an aggregate market value of $41.7 million at quarter-end.The new position represents about 4.7% of Permian's $885.7 million in reportable U.S. equity assets as of September 30.
