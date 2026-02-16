CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
|
16.02.2026 05:30:00
This Social Security Change Could Be Disruptive for Millions of People
Over the past nine decades, Social Security has been one of America's premier social programs. Whatever one's opinion about it is, it's hard to deny that keeping retirees financially afloat is a good thing. As of December, over 53.8 million people were receiving retirement benefits.One unfortunate thing about Social Security, though, is how often it changes. There are constant changes, such as the cost-of-living adjustment (COLA), that you expect each year, and one-off operational changes that seemingly come out of nowhere. The latest Social Security change falls into the latter bucket.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu CHANGE Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CHANGE Inc.
|1 011,00
|1,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX kämpft um 25.000-Punkte-Marke -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.