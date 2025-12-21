21.12.2025 01:15:51

This Software Stock Is Down 20% in a Year and Just Became One Fund's $6 Million Bet

On November 13, Massachusetts-based TFJ Management disclosed a new position in Clearwater Analytics (NYSE:CWAN), acquiring 357,043 shares valued at $6.43 million.TFJ Management disclosed a new position in Clearwater Analytics (NYSE:CWAN), acquiring 357,043 shares worth $6.43 million, according to a quarterly report filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 13. The position represented 4.3% of the fund’s reportable assets at quarter-end.Top holdings after the filing:  Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:20 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
01:19 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen