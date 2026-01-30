Southwest Airlines Aktie
WKN: 862837 / ISIN: US8447411088
|
30.01.2026 14:22:01
This Southwest Airlines Analyst Turns Bullish; Here Are Top 3 Upgrades For Friday
This article This Southwest Airlines Analyst Turns Bullish; Here Are Top 3 Upgrades For Friday originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Southwest Airlines Co.
|
30.01.26
|S&P 500-Titel Southwest Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Southwest Airlines-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
29.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
29.01.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
29.01.26
|Verluste in New York: S&P 500 zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
27.01.26
|Ausblick: Southwest Airlines gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.01.26
|S&P 500-Titel Southwest Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Southwest Airlines-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.01.26
|S&P 500-Wert Southwest Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte ein Southwest Airlines-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Here
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Southwest Airlines Co.
|39,98
|10,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.