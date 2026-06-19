Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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19.06.2026 10:55:00
This SpaceX Catalyst Is Coming. Here's Why Smart Investors Are Buying Before August.
SpaceX (NASDAQ: SPCX) stock is already off to a great start after its record-breaking IPO. The company's initial IPO valuation of $1.77 trillion has already ballooned well past $2.4 trillion.Investors should expect the company to go on a massive spending spree. Its newfound capital should be spent quickly to target an addressable market SpaceX claims is valued at more than $28 trillion. Spending money won't be a problem for SpaceX. Nearly all of its businesses -- everything from rockets and satellites to massive AI data centers -- are capital-intensive. I wouldn't be surprised to see the company continue to raise capital, whether through debt or additional stock sales, to fund its growth initiatives as quickly and fully as possible. That should be especially true given the company's soaring valuation, which makes raising additional capital much easier.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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