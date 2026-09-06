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06.09.2026 13:15:00
This Stock Has the Highest Dividend Yield in the S&P 500. It Just Raised Its Dividend Again.
Vici Properties (NYSE: VICI) is at it again. The owner of market-leading gaming, hospitality, wellness, entertainment, and leisure destinations is raising its dividend by another 2.2%, bringing the annualized payment to $1.84 per share. The real estate investment trust (REIT) has now raised its payout every year since going public in 2018. Its latest raise will boost its already leading dividend yield, which, at its recent closing share price of $25.65, now stands at 7.2%. That's the highest dividend yield in the S&P 500. Here's how this high-dividend REIT can afford to continue raising its payment.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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