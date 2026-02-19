Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|
19.02.2026 14:14:00
This stock-market strategy combines value, quality and momentum for stellar performance
This fund has an unusual approach for setting its portfolio of stocks once a year and letting it ride.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
19.02.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.at)
|
19.02.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: Das macht der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
19.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
19.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Starker Wochentag in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)