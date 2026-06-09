The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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09.06.2026 16:39:00
This stock-market strategy has cheap exposure to AI and points to an advantage for closed-end funds
The fund is diversified and has been an excellent performer, highlighting the advantages of a closed-end structure.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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