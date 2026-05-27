Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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27.05.2026 17:19:00
This stock-market strategy is a smart way to play Micron and the memory-chip rally
Adding a value component and trimming back on the hottest growth stocks has served this growth ETF well over the long term and during the AI build-out.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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